Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı! Tatilcileri tedirgin ediyor

Edirne'nin Enez ilçesinde uğur böceği istilası yaşanıyor.
Sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı.
Özellikle Saros Körfezi'nde her yeri saran böcekler vatandaşları tedirgin etti.
Zaman zaman yürümekte bile zorluk çeken vatandaşlar, uğur getirdiğine inanılan böceklerin ısırdığında çok can yaktığını belirtiyor.
Söz konusu bölgede daha önce de benzer durum yaşanmıştı.
Uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiği biliniyor.
Uzmanlar, besin bolluğu nedeniyle yaşanan istilanın 1 hafta sürmesini bekliyor.