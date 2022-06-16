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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:36

Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı! Tatilcileri tedirgin ediyor

Edirne'nin turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı. Zararsız olsa da böcekler tatilcileri tedirgin ediyor.

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