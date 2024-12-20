Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,1931
  • 36,626
  • 2958.02

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 15:39

Sarıyer'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı

İstanbul Sarıyer'de sola dönüş yapan otomobile İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.