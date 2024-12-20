Sarıyer'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı

<p>Kaza, Katar Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.</p><br><p>Maslak'tan İstinye'ye giden İETT otobüsü, cadde üzerinde sola dönüş yapan otomobile çarptı.</p><br><p>Kazada otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü yaralanırken, şans eseri otobüsteki yolculardan yaralanan olmadı.</p><br><p>Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.</p><br><p>Otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.</p><br><p>İETT otobüsünün camları kırıldı.</p><br><p>Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, otobüs ve otomobilin kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.</p><br>