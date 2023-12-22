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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 12:39

Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı! İşte o anlar

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 2023-2024 yılı güvenli kayak sezonu öncesi 89 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

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