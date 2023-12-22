Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı! İşte o anlar

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Polat, sezon öncesi ekiplerin son tatbikatı gerçekleştirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:





"Sezon öncesinde meydana gelebilecek kazalar ile ilgili tedbir amaçlı tatbikatlarımızı geçtiğimiz hafta yaptık, bugün de son tatbikatımızı yapıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla, ekiplerimizle devletimizin gücü burada. İmkan olarak araç ve personel hepsi, Allah korusun herhangi bir kaza anında milletimize hizmet etmek için 7/24 sahada olacaklar. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sezon öncesi kolaylıklar diliyorum. Biz Sarıkamış Kayak Merkezi'nin bir marka olduğunu biliyoruz ancak bu marka değerini iyi tanıtmak, gelen misafirlerimizi burada iyi ağırlamak ve iyi düşüncelerle göndermek istiyoruz. Bu sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."