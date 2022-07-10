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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:28

Şantiyeler göle döndü! İş makineleri suya gömüldü

Sağanak yağış sonrası şantiye alanları adeta göle döndü. Bağcılar'da 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.- Güngören'de de su dolan şantiye alanında 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinası su altında kaldı.

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