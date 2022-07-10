Şantiyeler göle döndü! İş makineleri suya gömüldü

Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu.
Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı.
"MİLYARLARCA ZARAR VAR"
Olayla ilgili konuşan şantiye yetkililerinden Ziyaettin Kızılyar, "Bayram tatili için paydos ettik, 5-6 firma olarak araçlarımızı buraya çektik. Gece aniden doğal afet olduğu için burada kimsenin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Büyükşehir belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ekipleri şu an çok yoğun, onlara da bir şey demeye hakkımız yok. Burada tek bir hata varsa gece burada kalan bekçinin telefon edip söylememesi bu duruma getirdi. Burada milyarlarca zarar var" diye konuştu.
GÜNGÖREN'DE AYNI MANZARA
Güngören'de Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait otopark şantiyesi de sağanak yağış sonrası su altında kaldı.
Sabah saatlerinde göle dönen şantiye alanında bulunan 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinası sular içinde kalarak zarar gördü.
"BİR ANDA BASTIRINCA KAMYONLARDA SUYUN İÇİNDE KALDI"
Mahalle sakini Hüseyin Üzer, "Ani bastıran yağmur sonrası su doldu. Hafriyat kamyonları vardı bayram tatili olduğu için oraya çektiler, bayram sonrası çalışma devam edecek diye. Bir anda bastırınca kamyonlarda suyun içinde kaldı. Maddi zarar var, gördüğümüz kadarıyla" dedi.