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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:55

Şantiyede düşen işçi vinçle kurtarıldı! O anlar kamerada

Rize'de yapımı devam eden atık su arıtma tesisi inşaatının şantiyesinde 10 metre yüksekten düştüğü alanda yaralanıp, mahsur kalan Ahmet M. (23), AFAD ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.