Şantiyede düşen işçi vinçle kurtarıldı! O anlar kamerada

Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı, AFAD ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden sedyeye konulup, vinçle, havadan güvenli alana taşındı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ahmet M., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.