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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2024 Salı 12:57

Şanlıurfa'daki yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen yüzlerce bazalt sütuna rastlandı.