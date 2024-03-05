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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 16:08

Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kız alıp verme konusunda aralarında husumet bulunan aileler arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve plastik sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

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