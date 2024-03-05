Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi: 6 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Viranşehir ilçesindeki Karacadağ Caddesi'nde bir siyasi partinin seçim ofisi önünde meydana geldi.

İddiaya göre, bu bölgede karşılaşan husumetli 2 aile fertleri arasında kız alıp verme konusunda tartışma çıktı.

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Kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı.