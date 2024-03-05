Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi: 6 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Viranşehir ilçesindeki Karacadağ Caddesi'nde bir siyasi partinin seçim ofisi önünde meydana geldi.
İddiaya göre, bu bölgede karşılaşan husumetli 2 aile fertleri arasında kız alıp verme konusunda tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı.
Kavgada yaralanan 6 kişi, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavgaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.