Sanayinin Güler ustası! Otomobillere titizlikle renk veriyor

Mesleğinin ilk yıllarında erkeklerle aynı işi yapmasına rağmen kendisine daha az ücret ödendiğine dikkati çeken Caba, "Erkeğe o zamanın parasıyla 800 lira veriliyorsa, bana 500 lira veriliyordu. Sayısal olarak ondan çok iyi, çok güzel yapsan da 'kadınsın, saçın uzun, aklın kısa, gücün yok' gibi bahaneler her zaman önüme serilirdi." diye konuştu.

Tecrübe kazanıp işi çok iyi yapmaya başladıktan sonra erkeklerle arasında rekabet durumu oluştuğunu ifade eden Caba, bu kez de kendisini bertaraf etmek için yapılan uğraşlarla ve psikolojik baskılarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.