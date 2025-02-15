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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 11:10 |

Samsun'da minibüs ile tır çarpıştı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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