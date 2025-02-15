Samsun'da minibüs ile tır çarpıştı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ali Yıldızoğlu (40) yönetimindeki 55 AJK 271 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde, Sedat Bozacı idaresindeki 55 ACL 606 plakalı tıra arkadan çarptı.
Minibüste sıkışan sürücü ile aynı araçtaki Avni Kaan Ergüngör (38) ve Ferhat Güven, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
Kazada Güven, olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Yıldızoğlu ve Ergüngör ise sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik, Ankara istikametinde bir süre aksadı.