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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 13:25

Samsun'da 14 yıl önce tesadüfen bulundu! Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Samsun'un Ladik ilçesinde eski bir maden ocağında 14 yıl önce tesadüfen bulunan mamut fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

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