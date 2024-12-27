Salda Gölü çevresinde kızılgeyikler görüntülendi! İşte o anlar

Salda Gölü havzasına yakın Denizli Honaz ve Sandıklı Aladağ'da doğal popülasyonları mevcut olan kızılgeyikleri avlamak ve zarar vermek kesinlikle yasak. 2024-2025 yılı dönemi için belirlenen tazminat miktarı ise 400 bin TL. (DHA)