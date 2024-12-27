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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 13:23 |

Salda Gölü çevresinde kızılgeyikler görüntülendi! İşte o anlar

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine bırakılan kızılgeyikler, karlı ortamda görüntülendi.

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