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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:07

Saklı alanlar gün yüzüne çıktı! Restorasyon sonrası ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

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