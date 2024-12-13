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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:53

Sahte polise inandı! 2,5 milyon liralık ziynet eşyasını teslim etti

İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inanan Y.A., evinde bulunan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kapısına gelen şüpheliye teslim etti.

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