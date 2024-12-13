Sahte polise inandı! 2,5 milyon liralık ziynet eşyasını teslim etti

Dolandırıldığını sonradan anlayan Y.A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerden 3'ünü bir başka kişiyi dolandırarak çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Y.A., emniyette verdiği ifadesinde şüphelilerin telefonda evde bulunan altınların sahte olduğundan şüphelendiklerini, kontrol ettikten sonra kendisine geri vereceklerini söyledi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.
Araçta yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının Ankara'da bir başka kişinin benzer yöntemle dolandırarak çalındığı tespit edildi.