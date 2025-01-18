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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 15:09 |

Sahte altınları satmaya çalıştılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Bursa'da 129 sahte gram altını piyasaya sürmek isteyen 4 kişi, altınların sahte olduğundan şüphelenen kuyumcular tarafından ihbar edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheliler Gemlik ve İstanbul'da yakalandı. Sahte altınları satma çabası da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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