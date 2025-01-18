Sahte altınları satmaya çalıştılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, kuyumculara satılmak üzere hazır hale getirilmiş 400 bin lira değerinde 129 adet gram altın ele geçirildi. İstanbul'daki şüpheliler, ekipler tarafından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.