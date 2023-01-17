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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 14:26

Şahin Festivali

Katar'ın başkenti Doha'da, Körfez ülkelerinin katılımıyla düzenlenen 14. Geleneksel Şahin ve Avcılık Festivali'nde yarışan şahinler avcılık yeteneklerini ortaya koyuyor.

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