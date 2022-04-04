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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 13:32

Sahillerde denizanası korkusu: İşte tehlikeli türler

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'ndan (TÜDAV), özellikle son günlerde sahile vuran ve görüntüleri ile endişe yaratan denizanaları konusunda uyarılarda bulunularak ‘Ya Yakarsa Projesi'ni hatırlatılıp denizanası türlerine dikkat çekildi. Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara'da kayıtlara geçen 18 türün olduğu, bazılarının zehirli, bazılarınsa balıkçılık ve deniz ekosistemi açısından büyük tehlike taşıdığı belirtildi.

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