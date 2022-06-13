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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 09:36

Sağanak yağış bir çok şehirde hayatı felç etti!

Sağanak yağış Türkiye'nin birçok noktasında etkili oldu. Bazı kentlerde derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ekili araziler hasar aldı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise yağış nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri Hatay için de uyarı açıklaması yaptı.

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