Sağanak yağış bir çok şehirde hayatı felç etti!

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Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak, birçok kentte hayatı felç etti.

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SİVAS

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.

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Tarım arazileri zarar gördü. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.

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TOKAT Tokat'ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.

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Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Ekili araziler su altında kaldı.

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ÇORUM Çorum'da Şiddetli yağışın ardından Ahçılar deresi taştı. Cadde ve sokaklar suya gömüldü.

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Ekipler, balçıkla kaplanan yolları temizlemek için çalışma başlattı.

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KASTAMONU Kastamonu'da da etkili olan sağanak giderek etkisini artırdı. Taşköprü İki yol, selin şiddetine dayanamayarak çöktü. 8 köye ulaşım kapandı.

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AMASYA Amasya'da sağanağın etkisiyle taşan derelerden akan suların oluşturduğu sele kapılan bazı araçlar sürüklendi, birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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Belediye ekipleri taşan derelere müdahale ederken, vatandaşlar da araçlarını kurtarmaya çalıştı.

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KAYSERİ Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı.