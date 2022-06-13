Sağanak yağış bir çok şehirde hayatı felç etti!

SİVAS
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.
TOKAT
Tokat'ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.
Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Ekili araziler su altında kaldı.
KASTAMONU
Kastamonu'da da etkili olan sağanak giderek etkisini artırdı. Taşköprü İki yol, selin şiddetine dayanamayarak çöktü. 8 köye ulaşım kapandı.
AMASYA
Amasya'da sağanağın etkisiyle taşan derelerden akan suların oluşturduğu sele kapılan bazı araçlar sürüklendi, birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Belediye ekipleri taşan derelere müdahale ederken, vatandaşlar da araçlarını kurtarmaya çalıştı.
KAYSERİ
Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı.