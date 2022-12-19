Sadece yılın belli aylarında görülüyor! Selçuklu dönemine ait han havadan görüntülendi

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Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1201 yılında Selçukluların önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı, Konya'da Meram Çayı üzerinde 1960'lı yıllarda sulama ve içme suyu temini amacıyla yapılan Altınapa Barajı'nın suları altında kaldı.