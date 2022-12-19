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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:35

Sadece yılın belli aylarında görülüyor! Selçuklu dönemine ait han havadan görüntülendi

Konya'da 65 yıl önce yapılan Altınapa Barajı'nın suları altında kalan Altınapa Hanı, zaman zaman suların çekilmesiyle görünüyor. Selçuklu dönemine ait han havadan görüntülendi. Sadece yılın belli aylarında görünen hanın içini herkes merak ediyor. Kimse yanına gidemiyor.

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