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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2024 Cumartesi 10:58

Sadece 5 ustası kaldı! Çırak yetişmiyor

Diyarbakır'ın asırlık tescilli ürünü 'kişnişli kolye'sini elle yapan sadece 5 ustası kalırken, atölyelerde çırak yetişmiyor.

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