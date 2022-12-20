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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:30

Saatlerce ulaşım sağlanamadı! Derince Tüneli'nin girişinde tırın taşıdığı platform tünele sıkıştı

Kocaeli'de Derince Tüneli'nin girişinde tırın taşıdığı platformun tünele sıkışması sebebiyle D-100 Ankara istikameti saatlerce trafiğe kapandı.

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