Saatlerce ulaşım sağlanamadı! Derince Tüneli'nin girişinde tırın taşıdığı platform tünele sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, 34 EE 9697 ve 34 RCU 41 plakalı Volvo marka iki tır, Dilovası'ndan aldıkları metal platformları Derince Limanı'na götürmek üzere yola çıktı.
Derince Tüneli'nin girişinde 34 EE 9697 plakalı tırın taşıdığı platform tünelin üst kısmına sıkıştı.
Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, D-100 Ankara istikametini trafiğe kapatarak güzergahı kullanacak olan tüm sürücüleri yan yollara yönlendirdi.
Saatlerdir işe gitmek için trafikte olduğunu söyleyen Ferhat Duman, "2-3 saattir trafikteyiz. İşe gidecektik, gidemedik. Geri döndük. Köprüye tır sıkıştığı için bizi yan yola verdiler. Mahalleler de bile trafik sıkışık olduğu için mecbur geri dönüyoruz" dedi.