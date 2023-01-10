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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 17:15

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te! Vatandaşlar ve turistlerce ilgiyle izlendi

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, Marmaris limanına yanaştı.

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