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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 15:06

Rögarlardan 2 gün boyunca mavi renkte su aktı! İSKİ ekipleri çalışma yaptı

İstanbul Sultangazi'de çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögarlarından 2 gün boyunca mavi renkte su aktı. Su sokakları maviye boyadı. Bazı vatandaşların işyerlerini su bastı. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaptı. Zaman zaman aynı sorunu yaşadıklarını belirten Yılmaz Karacan, 'Burada tekstil firmaları var, kimyasal madde ile yıkama yapıyorlar. Bu sorunu bir türlü çözmediler' dedi.

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