Rögarlardan 2 gün boyunca mavi renkte su aktı! İSKİ ekipleri çalışma yaptı

Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı. Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

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Mahalle sakinlerinden Yılmaz Karacan, "Burada tekstil firmaları var. Kimyasal ile yıkama yapıyorlar. Muhtemelen binalardan geliyor. Bu sorunu bir türlü çözmediler. Bodrum katta akülerimiz, lastiklerimiz var. Hep su altında. Buranın maaliyeti çok yüksek diye kazma vurmuyorlar. Bunun bir an önce yapılması lazım" dedi.