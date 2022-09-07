Rögarlardan 2 gün boyunca mavi renkte su aktı! İSKİ ekipleri çalışma yaptı

Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı.
SOKAKLAR MAVİYE BOYANDI
Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı. Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.
İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı. Kanal temizlik aracı ile rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki atıklar toplandı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, mavi su akışı durduruldu.
Mahalle sakinlerinden Yılmaz Karacan, "Burada tekstil firmaları var. Kimyasal ile yıkama yapıyorlar. Muhtemelen binalardan geliyor. Bu sorunu bir türlü çözmediler. Bodrum katta akülerimiz, lastiklerimiz var. Hep su altında. Buranın maaliyeti çok yüksek diye kazma vurmuyorlar. Bunun bir an önce yapılması lazım" dedi.
"DÜKKANIM SULAR ALTINDA KALDI"
Dükkanını su basan Kenan Polat ise yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini ifade ederek, "Sabah geldiğimde iş yerimin sular altında olduğunu gördüm. Suların acil çekilmesi gerektiğini söyledik. Ortalama 200 bin lira zararım var. Bütün dükkanım sular altında kaldı" dedi.