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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 11:15 |

Resimli Berat Kandili mesajları 2025: En güzel, en anlamlı Berat Kandili mesajları sizlerle

En güzel, en anlamlı Berat Kandili mesajları, gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Berat Kandili 13 Şubat'ta idrak ediliyor. Bu mübarek günde büyüklerini ziyaret edemeyen, yanlarında olamayanlar hem güzel dileklerini ve dualarını mesaj olarak göndermek hem de sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak istiyor. İşte en güzel, en anlamlı Berat Kandili resimli kandil mesajlarını sizlerle...

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