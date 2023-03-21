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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2023 Salı 11:27

Ramazanda sizi uzun süre tok tutacak besinler! Sofranızdan sakın eksik etmeyin

Ramazan ayında oruç tutacaklar daha kolay bir oruç için sahurda ne yemeli ne yememeli konusunu araştırıyor. İşte orucu kolaylaştıran beslenme önerileri...

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