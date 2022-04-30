Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu! İşte il il bayram namazı saatleri 2022
Bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Yılda iki kez kılınan bu önemli namaz, farz değil vaciptir. Kendi illerinde bayram namazı saatlerini yakından takip eden vatandaşlar, Bayram namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Güneşin doğumunun ardından yaklaşık 50 dakika sonra bayram namazı kılınmaktadır. İki rekat kılınan namazdan sonra bayram hutbesi okunur ve dualar edilir. Biz de sizler için Bayram namazı 2022 vakitlerine haberimizde yer verdik. Haberimizin içerisinden bayram namazı vakitlerine ulaşabilirsiniz.