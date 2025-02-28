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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 10:03 |

Ramazan ayına özel kavramlar! İlk kez duyacaksınız

Ramazan ayına özel kavramlar, Ru'yet-i hilal ne demektir? ne demektir? Keffaret ne demektir? Reyyan kapısı ne demektir?

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