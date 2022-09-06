  • $18,2292
  • 18,0847
  • 1001.44
  • 3404.36

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 15:19

Rahatsızlıklarına şifa arayanlar oraya akın ediyor! Dünyada eşi benzeri yok

Sivas'ın Kangal ilçesindeki sedef hastalığına iyi geldiği belirtilen 'Balıklı Kaplıca'nın 'selenyumlu' suyu, kuraklıktan etkilenmiyor. Kentte, Kızılırmak'taki suyun azalmasına ve birçok akarsu ile göllerdeki kayba rağmen kaplıcanın ortasından geçen derenin debisinde düşüş yaşanmadı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.