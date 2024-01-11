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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:04

Psikiyatri servisinde korku dolu anlar! Kaldığı odayı ateşe verdi

Batman'da bir özel hastanenin psikiyatri servisinde korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gören hasta, kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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