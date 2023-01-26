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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 13:26

Posta güvercinleri rotasını Avrupa'ya çevirdi! Osmaniye'de yetiştiriliyor

Osmaniye'de meraklılarınca özel yemlerle beslenerek günün belli saatlerinde uçurulan posta güvercinleri, bu yıl Avrupa'dan Asya'ya gerçekleştirilecek yarışlar için hazırlanıyor.

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