Posta güvercinleri rotasını Avrupa'ya çevirdi! Osmaniye'de yetiştiriliyor

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Yön bulmadaki yetenekleriyle önceki dönemlerde haberleşmede kullanılan posta güvercinleri, meraklılarınca hobi ve sportif amaçlı beslenmeye devam ediyor.

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Evlerin çatılarında ya da odalarında hazırlanan kafeslerde mısır, bezelye, pirinç, pekmez ve zeytinyağı ile hazırlanan özel yemlerle beslenen güvercinler, her gün uçurularak yılda iki kez düzenlenen yarışlara hazır hale getiriliyor.

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Geçen yıl yapılan yarışlarda İstanbul'dan uçurulan ve ertesi günü Osmaniye'de olan posta güvercinleri, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışlarda Bulgaristan'dan kanat çırparak evlerinin yolunu bulmaya çalışacak.

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Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ, AA muhabirine, posta güvercinlerinin kullanımının milattan önceye dayandığını söyledi.

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Posta güvercinlerinin geçmişte özellikle savaşlarda etkin rol oynadığını ve aktif olarak kullanıldığını anlatan Akdağ, gelişen teknolojiyle haberleşmede kullanılan bu kuşlara ilginin giderek azaldığını belirtti.

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Akdağ, yön bulmadaki yetenekleriyle dikkati çeken ve atletik yapısıyla uzun süre uçabilen güvercinlerin şu anda sadece meraklılarınca ilgi gördüğünü dile getirdi.

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"Yavru ve büyükler kategorilerinde yılda iki yarışımız oluyor"

Posta güvercinlerinin neslinin devamı için dernek kurduklarını aktaran Akdağ, şöyle devam etti:

"Eski zamanlarda insanlığa hizmet etmiş posta güvercinleri gelişen teknolojiyle unutulmaya başlandı. Biz de bu eski geleneğin unutulmaması, gelecek nesillere ulaştırılması için derneğimizi kurduk. Sağ olsun devletimiz de bizleri destekliyor. Yavru ve büyükler kategorilerinde yılda iki yarışımız oluyor. Bu kapsamda geçen yıl İstanbul'dan Osmaniye'ye bir yarışımız vardı. İstanbul'dan cumartesi sabah bıraktığımız posta güvercinimiz, pazar sabahı Osmaniye'de evinde olmuştu. Bu yılki hedefimiz Bulgaristan. Yani Avrupa'dan Asya kıtasına posta güvercini uçuracağız."

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Türkiye Güvercin Federasyonunca bu yıl ilk yarışın 11 Mart'ta Adana'nın Feke ilçesinden İstanbul'a gerçekleşeceğini ifade eden Akdağ, etkinlikte başarılı olanların 29 Mayıs'taki Bulgaristan etabına katılabileceğini kaydetti.

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Akdağ, derneklerine üye 50 kişinin toplam 5 bin civarında posta güvercininin olduğu bilgisini paylaştı.

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Posta güvercinlerinin çok değerli hayvanlar olduğunu vurgulayan Akdağ, şunları ifade etti:

"Şu an iyi bir posta güvercini almak için en az 150-200 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekir. Benim 200 güvercinim var. Güvercinlere aylık 5 bin lira gibi para harcıyorum. Bu kuşların bakımları özeldir. Beslenmeleri biraz daha protein kaynaklı olur."

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