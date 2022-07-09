Polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu! İşte o anlar

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

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Trafik polisleri sürücülerin bayramını kutladı, kolonya ve şeker ikram etti.

Araçlardaki çocuklara karşılaştıkları trafik ihlallerinde kullanmaları için kırmızı düdük hediye eden ekipler, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kurallarına yönelik bilgilendirdi.

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Bayram ziyareti dolayısıyla Niğde'den Edirne'ye gelen Enes Gökdemir, özellikle emniyet kemeri kullanılması ile ilgili tüm sürücülerin duyarlı olması gerektiğini söyledi.