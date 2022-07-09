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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47

Polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu! İşte o anlar

Edirne'de trafik denetiminde görevli polisler, sürücülerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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