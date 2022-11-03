Polise ateş açan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı! Film gibi operasyon

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta cezaevi firarisi Umut K'yi takibe aldı.
Bölgeye Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı da bulunan firari hükümlü, dronların kullanıldığı operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan Umut K, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.