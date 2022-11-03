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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2022 Perşembe 16:08

Polise ateş açan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı! Film gibi operasyon

Eskişehir'de kendisini takip eden polise ateş açarak kaçan cezaevi firarisi, saklandığı evde gözaltına alındı.

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