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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:33

Polis ekipleri tek tek gezip uyardı! Kurban pazarında sahte para tuzağı

Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara Toplum Destekli Polis ekipleri, sahte para konusunda uyarıda bulundu.

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