  • $18,25
  • 18,4641
  • 1013.7
  • 3639.39

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:15

Phoenix Antik Kenti arkeopark olarak turizme kazandırılacak! Geçmiş uygarlıkların yaşantısı bugüne taşınacak

Marmaris'teki Phoenix Antik Kenti'nde bulunan kültürel varlıklar turistlerin ilgi odağı olmaya hazırlanıyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.