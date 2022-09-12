Phoenix Antik Kenti arkeopark olarak turizme kazandırılacak! Geçmiş uygarlıkların yaşantısı bugüne taşınacak

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'nde başlatılan kazı çalışmalarında çıkan kültür varlıkları, bulundukları alanda sergilenerek geçmiş uygarlıkların yaşantısı bugüne taşınacak.

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İlçe merkezine 49 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi'nde bulunan antik kentte bu yıl 5 Temmuz'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odasının desteğiyle sürüyor.

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Geçmişi milattan önce 6. yüzyılın ilk çeyreğine dayanan Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları ile başlayan kazılar, bu yıl bölge için hazırlanan proje kapsamında kültür rotasının başlangıcı olması planlanan Apollon kutsal alanında yoğunlaştı.

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ARKEOPARK YAPILACAK

"Arkeolojik yöntemlerle elde edilen kültür varlıklarının doğal ortamlarında sergilenerek ziyaretçilere geçmiş uygarlıkların yaşantısı, kültürü ve mimarisini aktarma" amacıyla "arkeopark" olarak düzenlenmesi planlanan antik kentteki kazılarla, yerli ve yabancı turistlerin Bozburun Yarımadası'na ilgisinin artırılması hedefleniyor.

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Bilim insanı, sanatçı, profesyonel ve gönüllülerden oluşan ekiple yürütülen projeyle Bozburun Yarımadası'nın güneybatısında somut ve somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi, verilerin bilim dünyasına sunulması ve kültür varlıklarının korunması sağlanıyor.

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MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Phoenix Antik Kenti, Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapıyor. Bizans dönemi sonrasında, 14. yüzyılla beraber Phoenix'in de içinde bulunduğu bölge, Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemi izlerini de barındırıyor.

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Bu nedenle, hazırlanan projede, Menteşe Beyliği tarafından idare edilen kentin, tarım terasları ve gastronomi kültürünün gelecek nesillere aktarılması da yer alıyor.

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Apollon kutsal alanında kazıların devam ettiği ve bu alanın yöredeki 5 önemli kült merkezinden (kutsal alan) biri olduğu belirtildi.

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