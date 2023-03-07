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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mart 2023 Salı 11:15

Pes dedirten olay bakın nerede yaşandı? Hırsızlar bu kez evi çaldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hırsızlar; çatı, pencere ve kapılar dahil olmak üzere bir evin neredeyse her parçasını çaldı, evden geriye yalnızca dört duvar kaldı.

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