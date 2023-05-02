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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 14:37

Perre Antik Kenti'nde kazılar başladı! Depremi hasarsız atlattı

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başlatıldı.

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