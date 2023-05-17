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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:53

Pazarcı kick boksçu, İstanbul'da yapılacak dünya kupasında mindere çıkacak

Diyarbakır'da pazarcı babasının yanında çalışırken kick boksa başlayan ve bugüne kadar birçok başarıya imza atan 18 yaşındaki Yakup Erat, İstanbul'da yarın başlayacak 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda mindere çıkmaya hazırlanıyor.

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