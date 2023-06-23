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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 12:32

Paşa'dan ağırı yok! Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında farklı özellikleriyle öne çıkan kurbanlıklar göze çarpıyor. Bursa'daki pazarda kilosu ile görenleri hayran bırakan 'Paşa' da bunlardan biri.

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