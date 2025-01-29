Paha biçilemeyen el yazması eserler! Yüzde 90'ı 'tek olma' özelliği taşıyor

Kitapların müzayedede büyük ilgi gördüğünü belirten Arvas, "El yazması kitapların hepsi çok kıymetli. Müstesna eserler bunlar. Bunları şu anda başka bir kaynakta, sahafta bulmanın imkanı yok. Ciltleri bile Osmanlı, Selçuklu döneminin sanatçılarına ait orijinal ciltleridir'' dedi.