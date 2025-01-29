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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 12:31 |

Paha biçilemeyen el yazması eserler! Yüzde 90'ı 'tek olma' özelliği taşıyor

Samsun'da ikamet eden iş adamı Ataullah Arvas'ın 50 yıldır büyük bir özenle topladığı ve yüzde 90'ı 'tek olma' özelliği taşıyan el yazması tarihi kitapları müzayedeye sunuldu.

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