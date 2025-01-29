Paha biçilemeyen el yazması eserler! Yüzde 90'ı 'tek olma' özelliği taşıyor

83 yaşındaki Ataullah Arvas, koleksiyonunda yer alan nadir el yazmalarını bir internet müzayede platformunda satışa çıkardı. Yüzyıllar öncesine ait olan ve çoğu tek nüsha olan bu kitaplar, kültürel miras açısından büyük önem taşıyor.
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Kitapların müzayedede büyük ilgi gördüğünü belirten Arvas, "El yazması kitapların hepsi çok kıymetli. Müstesna eserler bunlar. Bunları şu anda başka bir kaynakta, sahafta bulmanın imkanı yok. Ciltleri bile Osmanlı, Selçuklu döneminin sanatçılarına ait orijinal ciltleridir'' dedi.