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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 13:32

Özel nakliye araçlarıyla karadan taşıdı! Bursa'dan Bartın'a götürdüler

Bartınlı Niyazi Alpı, kız kardeşine ait Bursa yapılan 60 metre kare evi köyüne özel nakliye araçlarıyla karadan taşıdı.

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