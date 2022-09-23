Özel nakliye araçlarıyla karadan taşıdı! Bursa'dan Bartın'a götürdüler

Denizden 700 metre rakımlı köydeki manzaranın güzelliği nedeniyle evi köye taşıdıklarını anlatan Niyazi Alpı, "Bartın Ulus Aşağıköy Yukarı Alpı köyündenim. Köyümüze yeni evimiz geldi. Bir tır bir vinç bir buçuk günde geldi. Yollarımız çok dardı. Burası kız kardeşimin yeridir mirasta kendisine bu yer düştü. Buraya evini taşıdı.

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Kocası da bir sene oldu rahmetli oldu. Bizde onlara yardımcı oluyoruz. Yazın kaldıklarında geliyorlar, kışın zaten kalmıyorlar. Buranın havası nefesi çok oksijenli bir yer burası 600-700 metre yüksekliğinde mükemmel bir yer. Yazı başka kışı başka çok güzel oluyor burası mükemmel bir yer köyümüz başka ne anlatayım yeşillik kışın bembeyaz her taraf" dedi.