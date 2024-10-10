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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 09:45

Otomobilin gizli bölmesinde yakalandı! Şeytanın bile aklına gelmez

Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, araç sahibi ve sürücü tutuklandı.

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