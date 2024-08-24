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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:59

otomobil fiyatına güvercin satmaya başladı! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'ta yaşayan güvercin tutkunu vatandaş, çocukluğundan beri süregelen güvercin hobisi nedeniyle 5 ay önce memurluğu bırakıp güvencin besleme işini büyüterek otomobil fiyatına güvercin satmaya başladı.