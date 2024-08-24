otomobil fiyatına güvercin satmaya başladı! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

"5 bin lira ile 750 bin lira arasında alıcı buluyor"





Yetiştirilen güvercinlerin hemen alıcı bulduğunu ifade eden Çetinkaya, "Daha öncesinde büyüklerimiz kendi aralarında hediyeleşirlermiş, uçurup yavrulatıp kendi aralarında sosyal aktivite halinde bu işi yaparlarmış ama şu anda bir sektör halinde. Bu tezgahta her kuş 5 bin lira ile 500 bin lira, 750 bin lira gibi rakamlara alıcı buluyor. İstediğiniz kuşu istediğiniz anda satama gibi bir avantajınız var. Ben daha çok ticari bakıyorum alıp sattığım daha yoğun. Ama üretimin farklı bir yeri var, annenin yavruya yem verdiği an en çok keyif aldığım andır. Parası mı yavruyu izlemek mi derseniz ben yavruyu izleyip büyüdüğünü görmek benim için daha çok keyif veriyor" ifadelerini kullandı.