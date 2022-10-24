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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:25

Osmanlı'dan günümüze uzanan Anadolu'nun pizzası! Yağ somunu

Konya'da yemek kültüründe geleneksel bir tat olan ve yıllardan beri tüketilen yağ somunu, 'Anadolu'nun pizzası' olarak Osmanlı döneminden günümüze uzanan vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Lezzetiyle damaklarda eşsiz tat bırakan yağ somunu, isteğe göre birçok çeşidiyle hazırlanıyor.

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