  • $18,6408
  • 19,2955
  • 1052.42
  • 4973.32

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:00

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri nelerdi? Çok şaşıracaksınız

Osmanlı padişahlarının devleti idare etmek, yönetmek dışında başka görevleri de vardı. Kimi padişah şairken kimisi de kuyumcu, marangozdu. İşte padişahların merak edilen, bilinmeyen meslekleri...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.