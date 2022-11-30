Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri nelerdi? Çok şaşıracaksınız

1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu biliyor muydunuz? Cihana hükmeden Osmanlı'da padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Padişahların kimisi şair, kimisi marangoz; kimisi kuyumcu, kimisi de kemankeş... İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
I. SÜLEYMAN (KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN)
Cihan padişahı Sultan Süleyman da kuyumcuydu. İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulayacak kadar işinde mahirdi. Aynı zamanda kunduracı yani kavaftı.
II. SELİM
Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilâl şeklinde asalar yapıp, bunları hacılara dağıttırırdı. II. Selim, aynı zamanda şairdi.
I. İBRAHİM
Hacıların asalarına hilaller yapardı. Aynı zamanda bağa işçiliğinde de mahirdi. Yani bağa işçiliği (deniz kaplumbağasının kabuğundan yapılan kaşık, tesbih, vb. ürünler) yapardı.
III. MEHMED
Kaşık ustasıydı. Okçuların kullandığı özel yüzükler yapardı. Padişah, "Yüzükçüler Loncası" üyesiydi. Yaptığı kaşıkların saplarını inci, mercan yakut vb. taşlarla süslerdi ve süslemecilik sanatı olan hakkaklıkta önemli bir yeri vardı. Aynı zamanda şairdi.
I. AHMED
Kaşık ustasıydı. Okçuların kullandığı özel yüzükler (asalar) yapardı. Bu merakı yüzünden "Kemankeşler Loncası (yani okçular- loncası)" üyesiydi. Çerkez kamçıları işlemekte ustaydı. Şairdi.
II. OSMAN
Saraççılığa ilgi duyardı. Bindiği atların eyerlerini kendi yapardı. Ancak ne acıdır ki bu padişah, tahtan indirilip, yeniçerilerin eline geçtikten sonra, son yolculuğuna eyersiz bir ata bindirilerek gitmişti.
IV. MURAT
Güzel yazı yazan bir hattat ve aynı zamanda şairdi. Kemankeşlikte (okçulukta) mahirdi.
IV. MEHMED
Avcılığıyla ünlüydü. Bu yüzden "Avcı Mehmed" diye de anılır. Aynı zamanda şair ve bestekârdı. Askerî marşlar yazardı.
III. AHMED
Hattat ve şairdi. Fakat onu diğer padişahlardan ayıran bir yönü de hanımlar arasında gergef işlemeye meraklı olmasıydı.
I. MAHMUD
Birden fazla mesleği vardır. Kantaşı üzerine mühür kazırdı. Abanoz ve fildişinden hilâller (kürdanlar) yapardı. Hilal, kemik ve şimşir gibi sert ağaçlardan yapılan, kulak ve diş temizliğinde kullanılan, ucu sivri, arka tarafı kaşık gibi enli bir alettir.
Ayrıca mücevher işlerdi. Oymacılıkla da ilgilenirdi. Çok yönlü bir padişah olan I. Mahmud, bütün bu yaptıklarını pazarda sattırır, parasıyla ihtiyaçlarını giderir, sadaka verirdi. "Padişahım, milletin hazinesi sizin demektir. O halde niçin böyle uğraşırsınız?" diye sorduklarında, padişah şu veciz cevabı verdi: "Milletin hazinesini millete harcamak gerek. İnsanın alın teri dökerek çalışıp, kazandığı paranın zevki bir başkadır." Padişah aynı zamanda şairdi.
III. SELİM
Şair ve bestekârdı. Aynı zamanda mükemmel bir silah ustasıydı. Tüfeklerin gez ve arpacıklarını ince hesaplarla çok mükemmel yaptığı için kurşunlar hedefi şaşmazdı.
II. MAHMUD
Üslup sahibi bir hattattı, müzisyendi. Ayrıca kuyumcuydu ve sedef işlemeciliği yapardı.