Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri nelerdi? Çok şaşıracaksınız

Kaşık ustasıydı. Okçuların kullandığı özel yüzükler yapardı. Padişah, "Yüzükçüler Loncası" üyesiydi. Yaptığı kaşıkların saplarını inci, mercan yakut vb. taşlarla süslerdi ve süslemecilik sanatı olan hakkaklıkta önemli bir yeri vardı. Aynı zamanda şairdi.

Saraççılığa ilgi duyardı. Bindiği atların eyerlerini kendi yapardı. Ancak ne acıdır ki bu padişah, tahtan indirilip, yeniçerilerin eline geçtikten sonra, son yolculuğuna eyersiz bir ata bindirilerek gitmişti.

Avcılığıyla ünlüydü. Bu yüzden "Avcı Mehmed" diye de anılır. Aynı zamanda şair ve bestekârdı. Askerî marşlar yazardı.

Hattat ve şairdi. Fakat onu diğer padişahlardan ayıran bir yönü de hanımlar arasında gergef işlemeye meraklı olmasıydı.

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I. MAHMUD





Birden fazla mesleği vardır. Kantaşı üzerine mühür kazırdı. Abanoz ve fildişinden hilâller (kürdanlar) yapardı. Hilal, kemik ve şimşir gibi sert ağaçlardan yapılan, kulak ve diş temizliğinde kullanılan, ucu sivri, arka tarafı kaşık gibi enli bir alettir.

Ayrıca mücevher işlerdi. Oymacılıkla da ilgilenirdi. Çok yönlü bir padişah olan I. Mahmud, bütün bu yaptıklarını pazarda sattırır, parasıyla ihtiyaçlarını giderir, sadaka verirdi. "Padişahım, milletin hazinesi sizin demektir. O halde niçin böyle uğraşırsınız?" diye sorduklarında, padişah şu veciz cevabı verdi: "Milletin hazinesini millete harcamak gerek. İnsanın alın teri dökerek çalışıp, kazandığı paranın zevki bir başkadır." Padişah aynı zamanda şairdi.