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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 12:52

Osmanlı Devleti'nin Barış Sarayı'na hediyesi Hereke halısı Aksaray'da restore ediliyor

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.