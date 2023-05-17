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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:46

Osmaniye'de keşfedildi! Tirşik otunun yeni türü literatüre kazandırıldı

Osmaniye'de çorbası yapılan ve 'tirşik otu' ismiyle bilinen 'yalın yastığı' bitkisinin farklı ve endemik olduğu tespit edilen türü, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım tarafından bilim dünyasına kazandırıldı.

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