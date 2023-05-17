Osmaniye'de keşfedildi! Tirşik otunun yeni türü literatüre kazandırıldı

Bulduğu türün yapraklarının kısa ve daha lezzetli olmasının kendisini meraklandırdığını ve Hasan Yıldırım ile irtibata geçtiğini anlatan Çelik, bitkiyi bilim dünyasına kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bulduğumuz türün yeni olduğu ortaya çıkınca Hasan Hoca'ya, 'Rahmetli annemle tirşiği tanıdım, rahmetlinin adını verelim, Türkçe ismine de Osmaniye yöresinde olduğu için 'Osmaniye tirşiği' diyelim' dedim. Osmaniye'de tirşik çok sevildiği için birbiriyle özdeşleşiyor. Sağ olsun yayında hepsi yer aldı. Rahmetli annemin de adı bu şekilde sonsuza kadar bir türle yaşayacak. Benim için çok güzel bir duygu."

Yöre halkından İlkay Öğüt, Sumru Çelik ve İrfan Kırağı da yeni keşfedilen türden yapılan çorbanın daha lezzetli olduğunu ifade etti.

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Osmaniye tirşiğinin, Türkçe ismi "nivik otu", bilimsel ismi ise "Arum euxinum" olan ve Bolu civarında keşfedilen türün ardından, Türkiye'de endemik olduğu belirlenen ikinci yılan yastığı bitkisi türü olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:





"Yılan yastığıgillerden dünyada 25 tür vardır. Ülkemizde de toplam 13 türümüz vardı. Bu da 14'üncü türümüz oldu. 13 türden sadece biri endemikti. Bu türle birlikte 2 tane ülkemiz için endemik tür oldu. Ülkemiz bu bakımdan bir gen merkezidir. Bu 25 türden 14 tür oldukça büyük bir rakamdır. Genel olarak dünyada Avrupa'dan Çin'e kadar bir yayılışı olan bir gruptur ama temel olarak yayılış merkezi özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Türkiye, İran ve Avrupa'nın Yunanistan tarafları özellikle gen merkezi olarak düşünebileceğimiz alanlardandır."