Ormanın küçük sakinleri! İklim değişikliği yaban hayatını zorlaştırıyor

Bölgede kuşların yanı sıra sincap da yaşamını sürdürüyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Karabaşlı Ötleğen de yer alıyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Karabaşlı Ötleğen de yer alıyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen de yer alıyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen de yer alıyor.
Bölgede kuşların yanı sıra Yeşil Kertenkele de yaşamını sürdürüyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Sarı Kuyruksallayan da yer
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Söğütbülbülü de yer alıyor
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Söğütbülbülü de yer alıyor
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Benekli Sinekkapan da yer alıyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Mavi Baştankara da yer alıyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Mavi Baştankara da yer alıyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Mavi Baştankara da yer alıyor.
Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen de yer alıyor.