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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 10:52

Ormanın küçük sakinleri! İklim değişikliği yaban hayatını zorlaştırıyor

İklim değişikliği nedeniyle olağan seyri değişen hava koşulları, yaban hayatını zorlaştırıyor. Bazı bölgelerde azalan temiz su kaynakları, kuşlar başta olmak üzere tüm canlıların ortak kullanım alanı haline dönüşüyor.

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