Ordu'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi! 9 evi su bastı

Ordu İkizce'de dün sabah başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kuvvetli yağmurda, ilçe merkezinden geçen Akçay Deresi'nin yan kolları taştı.
İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İkizce Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Su basan evlerde ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollarda ekipler, temizlik ve yol açma çalışması başlattı.
İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, metrekareye 150 kilogram civarında yoğun bir yağış olduğunu belirtti.
Kaygı şöyle devam etti:
''Önlemlerimizi almıştık. Heyelanlar, derelerde taşmalar oldu. 9 evimizi su bastı ama can kaybı, hayvan telefi yok.