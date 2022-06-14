Ordu'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi! 9 evi su bastı

Ordu İkizce'de dün sabah başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kuvvetli yağmurda, ilçe merkezinden geçen Akçay Deresi'nin yan kolları taştı.

Su basan evlerde ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollarda ekipler, temizlik ve yol açma çalışması başlattı.

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Şu an kontrol altında, yağış durdu. Çalışmalar devam ediyor. Sahada 20'ye yakın aracımız ve 40 personelimiz var. Herhangi bir sıkıntımız şu an için yok.!!