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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 10:04

Ordu'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi! 9 evi su bastı

Ordu'nun İkizce ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü ilçede Akçay Deresi'nin yan kolları taştı, 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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