Ordu fındık tirmidi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

Açıklamada, yörede "fındık mantarı", "fındık kirmidi", "bahçe mantarı" ve "bahçe tirmidi" isimleriyle de bilinen fındık tirmidinin sıvıyağ, soğan, tuz ve tercihe göre domates ve yeşil biberin kavrulmasıyla hazırlandığı aktarıldı.