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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 12:28

Ordu fındık tirmidi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

Ordu fındık tirmidi kavurmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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