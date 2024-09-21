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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 15:05

Onu yetiştirmek için işini bıraktı! Eşi ve çocukları ile Tekirdağ'a yerleşti

İstanbul'da uzun süre tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu, eşi ve iki çocuğuyla doğup büyüdüğü Tekirdağ'a yerleşerek, arazisinde antioksidan içeriği yüksek meyvelerden aronya üreticiliğine başladı.

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