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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 12:57

Önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

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